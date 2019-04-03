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03.04.2019
Российская газета

В Петербурге вывели из цеха новейший корабль "Владимир Емельянов"

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. И привела слова главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева, который отметил, что такие корабли значительно усилят потенциал и боевую мощь флотов. Всего на Средне-Невском заводе планируют построить по заказу военного ведомства несколько десятков таких кораблей.

На сегодняшний день на верфи уже закончили операции по формированию корпуса и части надстройки корабля. Дальнейшие работы планируются вне цеха. А вот спуск "Владимира Емельянова" на воду планируется провести летом 2019 года.

Кстати, этот корабль не только строится на предприятии, но и носит имя бывшего директора, Героя социалистического труда Владимира Александровича Емельянова. Корабль стал четвертым в линейке проекта 12700. Головной - "Александр Обухов" служит в ВМФ с 2016 года.

При строительстве кораблей проекта 12700 использовали новейшие российские технологии, которые не имеют аналогов в мире. У новых тральщиков самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Его сформировали методом вакуумной инфузии. Такой корпус намного легче металлического, но значительно прочнее. Ему не страшна коррозия, а срок службы практически не ограничен.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют водоизмещение в 890 тонн. Их длина - 62 метра, ширина - 10 метров. Скорость хода - 16 узлов. Экипаж - 44 моряка. Эти корабли для борьбы с минами используют различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 12700
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