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03.04.2019
Газета.ru

Свои лучше? Китай откажется от российских Су-57

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Источник изображения: gazeta.ru

Китай может отказаться от покупки российских Су-57

Официальный Пекин не заинтересован в покупке российских истребителей Су-57 для военных целей, считают эксперты. Как пишет Global Times, российский истребитель нужен Китаю только для технических целей. Объясняется это тем, что КНР владеет собственными истребителями пятого поколения. В "Ростехе" ранее выражали надежду, что Китай в ближайшие два года решится на покупку российских военных самолетов.



Пекин может приобрести российские истребители Су-57, однако не для военных целей, сообщает Global Times, ссылаясь на мнения китайских экспертов. В статье отмечается, что Пекин интересуется российским военным самолетом с технической стороны.

Так, например, старший консультант Китайской ассоциации по контролю над вооружениями Сю Гуанью считает, что Китай может приобрести российский истребитель для работы военных разработчиков.

Главный конструктор проектного института Shenyang Aircraft Corporation Ван Юнцин обращает внимание, что Пекин имеет свои истребители J-20 и не нуждается в российских Су-57. По мнению эксперта,

российский военный самолет будет достаточно трудно интегрировать в китайские системы.

Су-57 относится к российским истребителям пятого поколения. Он предназначен для уничтожения различных видов целей - воздушных, наземных и надводных.

Обсуждение военного самолета началось после того, как директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов заявил, что необходимые документы для экспортного паспорта самолета почти готовы.

"Китай недавно получил партию из 24 самолетов Су-35, а в ближайшие два года примет решение купить дополнительные Су-35, построенные совместно с Китаем, либо истребитель пятого поколения. Это может стать еще одной возможностью для Су-57Э", - заявил он.

По словам Кладова, в правительстве уже получены все документы для экспорта самолетов. Теперь поставки должен одобрить президент России Владимир Путин.

Сам же президент в середине марта заявил, что Су-57 - это лучший самолет в мире.

"Он [Су-57] самый лучший у нас сейчас. По всем тактико-техническим данным, по оружию", - заявил Путин.

В январе характеристики истребителя оценил американский журнал The National Interest.

В статье сообщалось, что стелс-покрытие кабин новейших истребителей Cу-57 и ракетоносцев Ту-160 применяется в США с 1980-х годов на боевых самолетах F-16.

Издание таким образом ответило на появившийся в СМИ комментарий "Ростеха", который охарактеризовал данную технологию как новую. В госкорпорации отмечали, что новый материал для кабин самолетов "увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза и снижает радиолокационную заметность кабины самолета на 30%". Покрытие состоит из оксидов металла. Однако, как отмечает National Interest, оксид индия-олова начал применяться компанией Lockheed Martin более 30 лет назад.

Описанная "Ростехом" технология не нова, многие истребители во всем мире оснащены покрытием, которое снижает радиолокационную заметность, подчеркивает американский журнал.

В том же издании проводилось сравнение российского Су-57 и китайского J-20.

По данным издания, российский Су-57 отличается большей маневренностью даже с двигателем первого этапа AL-41F1. При этом китайский J-20 также уступает Су-57 в скоростных характеристиках.

Как отмечается, китайский истребитель отличается от российского большей скрытностью. При его разработке Китай использовал стелс-технологию, как на американских самолетах F-35.

Однако, по мнению экспертов, Россия не делала упор на скрытность при разработке Су-57. Следовательно, Су-57 и J-20 изначально были разработаны для выполнения разных задач.

Истребитель пятого поколения Су-57 был разработан в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации" и в первый раз поднялся в воздух в 2010 году. В августе 2017 года стало известно, что самолет получил серийное название Су-57.

Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки первой партии из 12 самолетов в Воздушно-Космические силы Российской Федерации.

Истребитель построен с использованием стелс-технологий, сможет летать на крейсерской сверхзвуковой скорости, а также будет оборудован новейшими средствами радиоэлектронной борьбы.


Анна Юранец

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Китай
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США
Продукция
F-16
F-35
J-20
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Истребитель 5 поколения
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