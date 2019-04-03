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03.04.2019
Российская газета

"РГ" публикует поправки в правовые акты по воинскому учету

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В армию призывники идут не только в новенькой форме, но с персональными электронными картами.
В армию призывники идут не только в новенькой форме, но с персональными электронными картами.
Источник изображения: Предоставлено Минобороны РФ

"Российская газета" публикует Федеральный закон № 47, который вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Корректировки главным образом касаются статьи 21-й КоАП, связанной с неисполнением гражданами обязанностей по воинскому учету.

Сразу уточним: ужесточение наказания за это правонарушение новый закон не предусматривает. Как и прежде, за умышленную порчу, утрату или уничтожение военного билета и других "призывных" документов виновнику в лучшем случае грозит предупреждение. В худшем - штраф от 100 до 500 рублей.

Вместе с тем в новой редакции закона учтены изменения, появившиеся в военно-учетной практике в последние годы. Так, пункт 7 статьи 21 дополнен положением об ответственности военнообязанных граждан за порчу, уничтожение, небрежное хранение или утрату временного удостоверения или справки, выдаваемых военкоматами взамен военного билета, а также персональной электронной карты со сведениями о человеке.

Напомним, что это за документы. Еще в 2014 году министр обороны издал приказ № 495, который ввел в систему воинского учета временное удостоверение. Его выдают солдатам и офицерам запаса взамен военного билета, если для оформления последнего в комиссариате на данный момент нет необходимых сведений о гражданине.

Но чтобы составить и направить в компетентные органы соответствующий запрос, дождаться исчерпывающего ответа оттуда, требуется время. А бывает, что человеку уже сейчас нужен военно-учетный документ, к примеру, чтобы устроиться на работу. Временное удостоверение сроком на один месяц решает эту проблему. Тем более что приказ министра обороны № 495 предусматривает возможность продления его действия до трех месяцев - если информация по запросу комиссариата за 30 дней туда не пришла.

Персональная электронная карта - относительно новая форма воинского учета. Эта карта содержит биографические данные людей, их медицинские показания и сведения о военно-профессиональной подготовке ребят. Такая информационная база упрощает назначение новобранцев-призывников на армейские и флотские должности, а после увольнения с военной службы упорядочивает их учет в комиссариатах.

Солдатам, попавшим на службе в беду, такие электронные карты помогут однозначно. К примеру, они нужны для идентификации находящихся без сознания людей. Случись что, электронная карта бойца подскажет не только его фамилию, имя, отчество, но и группу крови, непереносимость организма солдата к каким-то лекарствам.

Никакого ужесточения наказания за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету новый закон не предусматривает

Как известно, в солдатский строй российских призывников направляют до 27 лет. Раньше, если мужчина перешагивал этот возрастной рубеж и умудрялся без законной отсрочки избежать казармы, после взимания штрафа военный билет ему все же выдавали. Но делали там соответствующую запись. Так было до выхода в свет приказа № 495, который ввел в действие справку по форме 1/У.

Ее с 2015 года призывные комиссии военкоматов вручают вместо военного билета не служившим в армии парням. В народе ее прозвали справкой уклониста. На первый взгляд, бумага как бумага. С теми же, что и в военном билете, сведениями по воинскому учету: персональными данными военнообязанного, информацией о его образовании, специальности, спортивном разряде (если он есть), категории годности гражданина к армейской службе, отметке о ее прохождении, точнее, непрохождении, участии в военных сборах.

Но главное, никаких тебе в военном билете печатных "штемпелей" красного цвета типа "От службы уклонился" - для предупреждения нынешних или будущих работодателей владельца справки.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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