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03.04.2019
Российская газета

КС подтвердил право военных преподавателей на выплату при переезде

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Курсанты
Курсанты.
Источник изображения: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Конституционный суд РФ защитил право военных преподавателей на выплату "подъемных" при переезде к месту службы в другой регион. Соответствующее постановление публикует "РГ".

Поводом для проверки положений Закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" стала жалоба подполковника Александра Годунова. Он был направлен приказом министра обороны в Ростов-на-Дону - старшим преподавателем учебного военного центра. Годунов рассчитывал на "подъемные", которые полагаются военным при переезде, но и командование, и гарнизонный суд отказали ему на том основании, что в законе выплата полагается "в связи с назначением на воинскую должность", а должность преподавателя к таковым не относится. По мнению Годунова, это требование нарушает статью 19 Конституции, гарантирующей, что "все равны перед законом и судом", оно ущемляет военных преподавателей - должность и место службы они не выбирают. Судьи КС согласились с мнением заявителя и признали оспоренные положения не соответствующими Конституции.

По общему правилу военнослужащие-контрактники занимают воинские должности. Однако в законодательстве РФ имеется возможность их направления на невоинские должности - с их согласия и без приостановления военной службы, что закреплено в том числе в Положении о порядке прохождения военной службы. Скорее всего, при работе над законом о денежных выплатах этот момент просто упустили из виду. Как напомнил КС, в статье 169 Трудового кодекса закреплена обязанность работодателя возместить работнику при его переезде по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую местность расходы по обустройству на новом месте жительства. Для отдельных категорий работников - например госслужащих или сотрудников органов внутренних дел - это урегулировано соответствующими законами. Военнослужащие, направленные на работу в другой регион - в том числе на невоинскую должность, продолжают оставаться субъектами военно-служебных отношений, указал суд. Дело Годунова подлежит пересмотру, а законодателю предписано внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения.


Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

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Россия
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