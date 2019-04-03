Российский "Посейдон" перечёркивает существующую противолодочную тактику

Один из главных долгостроев ВМФ России – атомная подводная лодка проекта 09852 "Белгород" - в итоге окажется наиболее "продвинутой" во всём мировом подводном флоте. Причина известна – АПЛ, заложенная на "Севмаше"27 лет назад, получит на вооружение стратегический ядерный подводный беспилотный аппарат "Посейдон" (часто говорят о комплексе "Посейдон" - подводной лодке и ядерном беспилотнике с изначальным названием "Статус-6" на её борту). Предельной глубиной погружения для АПЛ "Белгород" является отметка в 500 м. Но это для самого носителя.

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Стоит напомнить, что изначально, когда речь шла о "загадочной" многолетней модернизации "Белгорода" (модернизации ещё до постановки субмарины на вооружение), можно было столкнуться с употреблением термина "проект Цефалопод". Фактически речь заходила не просто (если термин "просто" здесь вообще уместен) о ядерном подводном беспилотнике (ЯПБ) на субмарине-носителе, а ещё и о ЯБП с технологией малой заметности. Одно из преимуществ такого рода вооружения состоит в его способности действовать на глубинах, которые являются запредельными для обычных подлодок. Поэтому существующая противолодочная тактика априори является перечёркнутой "Посейдоном". Можно начинать если не переписывать, то дорабатывать учебные пособия по деятельности противолодочного характера.

В итоге упомянутый проект "Цефалопод", судя по всему, находит свой воплощение в "Посейдоне", обладающем не только способностью к "высокоглубинным" маневрам, но и межконтинентальной дальностью. При этом противолодочная тактика, которая эксплуатировалась все последние годы, себя не оправдает ещё и по той причине, что подводный ядерный беспилотник многократно быстрее любой современной ("классической") подводной лодки. Официальный данные – до 200 км/ч на глубинах до 1 км.

В этой связи "партнёры" ломают голову над задачей перехвата такого рода аппарата. Теоретические предположения сводятся к попыткам увеличить спектр возможностей оборудования по обнаружению подводных объектов (из серии – "капитан Очевидность") и к попыткам создать инструменты, нарушающие работу "мозгов" подводного робота-беспилотника. Другими словами, речь может идти о нарушении работы центрального компьютера, обслуживающего работу "Посейдона". Но от теории до практики может быть непреодолимая пропасть, за которую "держат кулаки" российские разработчики с комментарием к оппонентам-конкурентам: "Что ж, пусть попытаются".