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03.04.2019
Военное обозрение

Порошенко рассказал, как "спас" украинских военных в "дебальцевском котле"

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31 марта, в день выборов, действующий президент Украины Петр Порошенко, являясь православным христианином, вместе со своей супругой посетил баптистскую церковь "Храм Мира", где в это время выступал Турчинов.

Источник изображения: topwar.ru

Во время своего выступления Турчинов разговаривал исключительно на украинском языке, однако библию цитировал неизменно на русском. Произнеся цитаты о сотворении мира, он перешел к критике западного учения о гендере, назвав его "наукообразным маразмом", после чего высказался о теории эволюции, которая, по его словам, не имеет никаких научных обоснований.

Пока еще действующий президент Украины пришел в храм на середине речи Турчинова и был встречен аплодисментами. Закончив свою речь и помолившись вместе с Порошенко, Турчинов пригласил президента к микрофону.

Во время своей речи Порошенко поведал прихожанам о случаях, когда "Бог непосредственно вмешивался в дела Украины". Первый такой случай произошел, по словам украинского президента, в сентябре 2014 года, когда были подписаны первые Минские соглашения, а второй - во время "дебальцевского котла". Порошенко сообщил, что всю ночь на 15 февраля молился, стоя на коленях, за спасение украинский воинов, после чего заявил о том, что все произошло согласно его молитвам.

Еще одним эпизодом "вмешательства бога в украинские дела", по словам президента Украины, стал Томос об автокефалии для украинской православной церкви.

Закончив свою речь, Порошенко наградил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинова орденом Ярослава Мудрого и остался послушать другие проповеди.

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