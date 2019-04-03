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03.04.2019
Интерфакс-АВН

Представители США вновь не явились на совещание по вопросам лагеря беженцев "Рукбан"

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Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан.
Источник изображения: © AP Photo/ Raad Adayleh

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия предложила США принять участие в совещании по вопросу ликвидации лагеря беженцев "Рукбан" 9 апреля, но на сегодняшнее совещание представители Соединенных Штатов вновь не явились, сообщил руководитель межведомственного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Представители Соединенных Штатов вновь не явились на пункт пропуска "Джлеб" для участия в работе координационного совещания, предложив в этот раз обсудить тему "Рукбана" на площадке в Аммане", - сказал М.Мизинцев.

"США по-прежнему умышленно затягивают решение проблемы лагеря беженцев, не желая допускать представительную рабочую группу в незаконно оккупированную ими зону Эт-Танф, и держать ответ за происходящее в "Рукбане", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
США
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