Курганмашзавод в 2018г получил чистую прибыль впервые за несколько лет

Курган. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Курганский машиностроительный завод" (входит в НПО "Высокоточные комплексы" "Ростеха") по итогам 2018 года получило чистую прибыль впервые за несколько лет, сообщила пресс-служба завода.

"По итогам 2018 финансового года "Курганмашзавод" получил прибыль почти 200 млн рублей. Впервые c 2014 года предприятие завершило год с положительным финансовым результатом", - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили "Интерфаксу" на предприятии, чистая прибыль завода по итогам 2018 года составила 192,8 млн рублей.

Финансовое оздоровление предприятия началось со сменой управляющей компании в июне 2018 года, когда НПО "Высокоточные комплексы" взяло под контроль хозяйственную и производственную деятельность "Курганмашзавода" по выпуску легкобронированной техники. Благодаря выделенному "Ростехом" финансированию, ситуация на "Курганмашзаводе" стабилизировалась, отмечает пресс-служба завода: началась ритмичная поставка комплектующих и материалов, своевременные отчисления налогов в бюджеты всех уровней, платежи за потребленные энергоресурсы, выплата заработной платы без задержек.

По данным пресс-службы, реализация продуманной управленческой политики способствовала тому, что "Курганмашзавод" в полном объеме и в срок выполнил гособоронзаказ 2018 года.

"Курганмашзавод" планирует дальнейшее увеличение выручки за счет производства военной техники в рамках выполнения государственного оборонного заказа, экспортных контрактов и увеличения объемов выпуска гражданской продукции. Кроме того, намечена большая работа по техническому перевооружению предприятия", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора "Курганмашзавода" Петра Тюкова.

Как сообщалось, в 2017 году "Курганмашзавод" увеличил чистый убыток по РСБУ в 30,3 раза по сравнению с 2016 годом до 108,24 млрд рублей. Сообщалось также, что рост убытка произошел в основном "из-за существенных расходов на формирование оценочных обязательств по судебным искам, в том числе по договору залога, заключенному для обеспечения обязательств по синдицированному (стабилизационному) кредиту группы, расходов на формирование резервов по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений, а также предоплаченных расходов, отложенных налоговых активов, резервов под снижение стоимости материальных ценностей и других активов".