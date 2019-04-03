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03.04.2019
Известия.ru

Прокуратура начала проверку после взрыва в военной академии Петербурга

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрии Мелешко

Военная прокуратура начала проверку по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП).

"Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения организовала проверку соблюдения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих", — отметили в ГВП, добавив, что по результатам работы будут приняты необходимые меры.

По данным Минобороны, ЧП произошло около 13:30 мск 2 апреля в одном из служебных помещений административного здания академии. Взорвался "неустановленный безоболочный предмет". Три человека получили травмы.


Как сообщает РЕН ТВ, взрыв, мощность которого составила 800 г в тротиловом эквиваленте, прогремел на втором этаже учебного корпуса. В одном из помещений обнаружили похожий на мину предмет, который решили перетащить. В результате взрыва обрушился лестничный пролет со второго на третий этаж.

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