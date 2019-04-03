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03.04.2019
ЦАМТО

Вертолетчики Северного флота обеспечили испытания ОИС "Академик Александров"

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Судно проекта 20183 "Академик Александров"
Океанографическое исследовательское судно проекта 20183 "Академик Александров".
Источник изображения: АО "Центр судоремонта "Звездочка"

ЦАМТО, 2 апреля. Экипажи вертолетов Ка-27ПС и Ка-29 приняли участие в обеспечении испытаний океанографического исследовательского судна (ОИС) "Академик Александров" в Белом море.

Вертолеты совершили облет судна и выполнили посадку на его вертолетную площадку. Посадки и взлеты с вертолетной площадки были проведены в движении судна и во время стоянки.

Кроме авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота, испытания океанографического судна обеспечивают суда службы вспомогательного флота Северного флота и Беломорской военно-морской базы. В их числе многофункциональный ледокол "Илья Муромец", который помогает испытуемому ОИС "Академик Александров" преодолевать ледовоопасные участки Белого моря.

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Академик Александров" построено на верфи ЦС "Звездочка". Это многоцелевое судно усиленного ледового класса, предназначенное для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике. ОИС способно вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности, выполнять установку в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.

Двойное назначение судна позволяет проводить поисково-спасательные операции, дноуглубительные работы, буксировку, установку и перегрузку военной и специальной техники, обследование и подъем затонувшей морской техники, включая объекты, представляющие потенциальную или действительную экологическую опасность.

На надстройке судна оборудована площадка для посадки вертолетов. В корме установлены 100-тонный грузовой кран и оборудование для спуска-подъема военной и специальной техники.

Длина корпуса судна – 96 м, ширина – 17,9 м, наибольшая осадка корабля – 9,3 м, экипаж – до 65 человек, водоизмещение – 5400 т.

Главным визуальным отличием судна является закрытый бак (носовая часть корпуса), обшивка которого доходит до самой надстройки, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Продукция
Ка-27ПС
Ка-29
Компании
БелОМО
Звездочка
Проекты
20180
21180
Арктика
СФ
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