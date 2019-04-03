На верфи США столкнулись док, баржа и эсминец

Строящийся в Паскагуле эсминец Delbert Black получил повреждения при столкновении нескольких судов в заводской акватории.

30 марта на верфь пришел тяжелый морской транспорт M/V Hawk, доставивший из Циндао плавучий док. Неудачно развернувшись в узкой гавани, Hawk задел пришвартованную под бортом эсминца баржу - она обеспечивала электромонтажные работы на борту корабля. Баржа врезалась в эсминец. Стоявший у достроечного причала и практически готовый к передаче ВМС Delbert Black получил пробоину, в корпус стала поступать вода.

Пострадали несколько сотрудников верфи, в момент столкновения находившиеся на корабле и барже. Компания Huntington Ingalls Industries начала расследование инцидента.

- Кораблю ничего не угрожает, вместе с верфью мы определяем размер ущерба, - рассказали USNI News в пресс-службе ВМС США.

Delbert D. Black- 69-й эсминец класса Arleigh Burke. корабль спущен на воду в сентябре 2017 года. Его передача ВМС США планировалась в 2019 году.

Антон Валагин