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03.04.2019
Военно-промышленный курьер

Украинских десантников учат пользоваться американскими парашютами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украина получила парашютные системы специального назначения и управляемые системы десантирования военных грузов производства американской компании Airborne Systems North America. Поставка предназначается десантно-штурмовым войскам.

Инструкторы ВСУ уже прошли обучение эксплуатации систем с помощью специалистов, предоставленных американской фирмой.

"Украинские военные освоили особенности использования и обслуживания нового оборудования", – отметили представители государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", организовавшего подготовку инструкторов.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
США
Украина
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