Украинских десантников учат пользоваться американскими парашютами
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Украина получила парашютные системы специального назначения и управляемые системы десантирования военных грузов производства американской компании Airborne Systems North America. Поставка предназначается десантно-штурмовым войскам.
Инструкторы ВСУ уже прошли обучение эксплуатации систем с помощью специалистов, предоставленных американской фирмой.
"Украинские военные освоили особенности использования и обслуживания нового оборудования", – отметили представители государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", организовавшего подготовку инструкторов.
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