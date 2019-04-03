Ни один корвет не ушел от ракет

Корветам Балтийского флота пришлось выступить в роли кораблей условного противника. Экипажам была поставлена задача нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по военно-морской базе в Балтийске.

После сообщения о приближении к побережью Калининградской области отряда "вражеских" кораблей ракетчики БФ совершили марш на боевой технике в районы огневых позиций, где оперативно развернули ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные пуски по корабельной группе условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов.

В ходе учения отрабатывались задачи по проверке работоспособности систем ракет. Расчеты выполнили мероприятия по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.

РК "Бал" и "Бастион" предназначены для поражения кораблей всех типов. Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)