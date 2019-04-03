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03.04.2019
Российская газета

В Туле простились с выдающимся оружейником Николаем Макаровцом

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Источник изображения: rg.ru

Нескончаемым потоком с самого утра люди шли в Тульский музей оружия, где проходило прощание с выдающимся создателем вооружений, Героем России, генеральным конструктором НПО "СПЛАВ" Николаем Макаровцом. Траурная церемония прошла в Зале Славы российского оружия.


У входа в здание музея почетный караул. В зале множество венков, один из которых доставлен от президента России Владимира Путина. Накануне глава государства направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким известного оружейника.

"Выдающийся ученый, исследователь, инженер, он внес огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, в создание целого семейства уникального ракетного вооружения, воспитал блестящую плеяду учеников. Вся жизнь Николая Макаровца - пример преданного служения Отечеству. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в телеграмме главы государства.

Отдать дань памяти пришли сотрудники НПО "СПЛАВ", которое он возглавлял много лет, и которому не дал пропасть в сложные годы, руководители Тулы и Тульской области, правоохранительных органов и силовых структур, генералы и солдаты, рядовые туляки. Проститься с выдающимся создателем вооружений приехали зампред правительства РФ по вопросам ОПК Юрий Борисов, заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, глава Ростеха Сергей Чемезов.

- Сегодня мы прощаемся с одним из величайших конструкторов, внесших огромный вклад в обороноспособность страны. Он обладал уникальными качествами, с ним можно было говорить на любые темы, он был государственником. Благодаря его глубочайшему видению мы имеем неоспоримое преимущество в ряде видов военной техники, - подчеркнул Юрий Борисов.

- Николай Александрович - один из тех людей, который считал, что необходимо создавать продукцию, которая обеспечит обороноспособность России. Имя Николая Александровича навсегда останется в наших сердцах, - отметил Сергей Чемезов.

Игорь Бедренец, один из героев той самой "9 роты", вспомнил, что сначала познакомился с разработками Макаровца - видел стрельбу РСЗО в Афганистане а уж потом в Туле судьба свела с ним самим: "С ним было спокойно и комфортно, каждая встреча - это положительные эмоции. Он был настоящий профессионал и при этом оставался очень доступным и добрым. Он говорил, что работает, чтобы облегчить жизнь солдатам, снизить потери".

По словам гендиректора НПО "СПЛАВ" Владимира Лепина, гениальность Николая Макаровца еще и в том, что он смог не только сохранить коллектив в сложное время, но и заложить научную школу, дающую сегодня результаты в новых изделиях.

- Ушел из жизни великий человек. Это утрата не только для оборонно-промышленного комплекса тульского региона, но и страны в целом. Николай Александрович был выдающимся оружейником, открытым и доброжелательным человеком. Всю свою жизнь он посвятил укреплению обороноспособности нашей страны: разработке и созданию нового уникального оружия. Николай Александрович воспитал не одно поколение достойных оружейников, которые сегодня продолжают его дело, - сказал тульский губернатор Алексей Дюмин...

Когда шесть лет назад в этом же Тульском музее оружия проходило прощание с другим выдающимся создателем вооружений - Аркадием Шипуновым, - Николай Александрович Макаровец сказал: "Можно заменить начальника, но талант заменить невозможно". Эти слова в полной мере относятся и к нему самому.

Николая Макаровца похоронят на самом старом тульском кладбище - Смоленском. Здесь покоятся поколения тульских оружейников, в том числе прототип Левши - Алексей Сурнин.


Елена Шулепова (Тула)

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Страны
Афганистан
Россия
Компании
Сплав НПО
Персоны
Борисов Юрий
Булгаков Дмитрий
Путин Владимир
Чемезов Сергей
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