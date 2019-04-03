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03.04.2019
Военное обозрение

Израильский зонд ведёт к Луне учёный из СССР, не верящий в эволюцию

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Израильский зонд "Берешит" подлетает к Луне. Первый частный лунный модуль совершил очередной маневр для выхода на орбиту спутника и, по прогнозам, должен прилуниться 11 апреля.

Источник изображения: SpaceIL

Утром в понедельник космический аппарат совершил еще один маневр в направлении Луны. Двигатели "Берешит" были активированы в течение 72 секунд: зонд корректировал свой курс к спутнику Земли. Прямо сейчас наземные команды управления проверяют, потребуются ли зонду дополнительные маневры.

Маневр т. н. "захвата Луны" состоится в четверг, 4 апреля. В ходе него израильский зонд окажется в ловушке гравитационного притяжения небесного тела, после чего начнет посадку на его поверхность.

В понедельник "Берешит" в последний раз пролетел рядом с Землей, примерно в 1600 километрах по эллиптической орбите. В ходе своего приближения он сделал кадр Земного шара

Источник изображения: SpaceIL

"Берешит" стартовал с космодрома во Флориде 22 февраля, его ракетой-носителем стал Falcon 9 компании Space X Илона Маска. Лунный зонд использовал нестандартную схему отправки к спутнику – он, чтобы сэкономить топливо и набрать необходимую скорость, приближается к спутнику Земли по эллиптической орбите. Это занимает больше времени, однако сам процесс является менее затратным с точки зрения использования топливных ресурсов.

Полет не всегда шел гладко: второй маневр аппарата, запланированный на 26 февраля (первый был 24-го), зонду совершить не удалось. Однако инженеры и программисты смогли исправить проблему, после чего космический аппарат работал в штатном режиме.

По прогнозу, после прилунения зонд сделает один прыжок по поверхности и измерит слабые магнитные поля Луны с помощью специального прибора. Руководит исследованием профессор Одед Аронсон из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA. Данные будут переданы в центр управления полетами американского аэрокосмического агентства, после чего зонд проработает максимум пару дней и отключится: для экономии веса он был лишен термоизоляции.

Особенностью "Берешит" является то, что зонд не ставит перед собой излишне амбициозных целей. Частный проект, бывший участник инициативы Google Lunar X PRIZE, сумел собрать более 90 миллиона долларов на осуществление запуска. Государственное участие составило менее 3%. Если аппарат благополучно достигнет Луны, то Израиль станет четвертой страной, осуществившей успешную посадку на спутник Земли – и первой, отправившей туда частную миссию.

Кроме того, израильтяне изначально заявляли, что основная цель полета – не исследовательская.

Наша главная миссия – вызвать интерес у школьников к изучению точных наук, таких как математика, физика, химия и других


– заявил Александр Фридман, главный системный инженер проекта, в интервью израильской радиостанции "КАН РЭКА". Фридман является выходцем из СССР, ему 68 лет, он приехал в Израиль в 1970-м году, на волне репатриации евреев из Советского Союза. Его отец был отказником, и принадлежал к "ХАБАД" [внутриееврейское религиозное течение, также называемое любавичским хасидизмом – прим.ред.].

Фридман также религиозен, часть его веры несет с собой и аппарат, за работу которого он отвечает: на борту "Берешит" находится флешка с еврейскими религиозными текстами, в частности – с Ветхим заветом.

Александр Фридман - выпускник Еврейского университета в Иерусалиме. В армии Фридман разрабатывал ракеты, вышел в отставку в чине капитана, был одним из первых участников израильской космической программы по запуску спутника "Офек" в 1988 году. Системный инженер проекта является, по сути, яркой квинтэссенций противоречий и образов самого израильского общества: по утверждению сайта любавичских хасидов moshiach.ru ученый, отправивший аппарат на Луну, не верит в эволюцию по религиозным соображениям.

По сути, своим просветительским проектом Израиль хочет достичь двух целей. Во-первых, это т.н. "Эффект Аполлона" - полёт и прилунение американских астронавтов на космическом корабле Apollo 11 резко повысило интерес школьников и студентов США к точным и естественным наукам.

С помощью запуска "Берешит" Израиль надеется увлечь новое поколение, и вместо юристов и менеджеров получить больше инженеров, техников и программистов. Для этого команда фонда SpaceIl регулярно путешествовала по школам, привлекала студенческие группы к работе над проектом, и активно освещала свою деятельность.

Компания Google уже заявила, что несмотря на то, что конкурс Google Lunar X PRIZE не состоялся (в его рамках победитель должен был получить 20 миллионов долларов), команда "Берешит", в случае достижения поверхности спутника, получит 1 миллион долларов.

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Илон Маск
Проекты
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