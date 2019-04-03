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03.04.2019
Военное обозрение

Турция обвинила США в переброске техники в курдские районы Сирии

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Турецкие СМИ со ссылкой на военное командование сообщают о том, что США перебросили на север Сирии несколько десятков грузовиков с контейнерами и спецтехникой.

Фото 2018 года

Источник изображения: topwar.ru

На некоторых платформах можно увидеть бронированные автомобили Хаммер.

В Турции говорят о том, что колонна американской техники въехала на турецкую территорию через контрольно-пропускной пункт на границе с Ираком, который находится под контролем курдских вооружённых отрядов. При этом турецкие СМИ пишут, что в контейнерах "может находиться оружие, которое предназначается террористам". Под террористами в данном случае турки понимают упомянутые курдские вооружённые отряды, в частности YPG/PKK.

Заявлено, что все грузовики направились в курдские районы Сирии - районы, которые остаются подконтрольными курдским силовикам. В связи с этим турецкое информагентство "Анадолу" вышло с материалом под заголовком "США продолжают вооружать террористов в Сирии".

Напомним, что ранее США заявляли о готовности вывести военный контингент из САР. Однако впоследствии Трамп изменил решение, заявив, что "часть войск, включая военных инструкторов, в Сирии останется". При этом в Анкаре считают, что военные инструкторы США будут заниматься подготовкой курдских вооружённых формирований. Турецкая разведка, на которую ссылаются СМИ, ранее сообщила, что под контролем этих формирований сегодня находится до 30 процентов территории САР.

Тем временем контролируемые курдами СМИ пишут, что в районе Африна проведена "операция против турецких оккупационных сил".

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Страны
Ирак
Сирия
США
Турция
Продукция
HMMWV
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