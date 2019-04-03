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03.04.2019
Интерфакс-АВН

Шаманов заявил о нацеленности России поставить Турции С-400

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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов.
Источник изображения: Владимир ШамановФото с сайта Госдумы РФ

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия настроена реализовать контракт на поставку Турции систем ПВО С-400, заявил во вторник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Мы-то точно не откажемся от поставок С-400 в Турцию. Не для этого мы долго принимали решение о поставке нашего противовоздушного комплекса "Триумф" в Турцию", - сказал В.Шаманов.

В то же время он считает, что "отказ Турции (от С-400 "Триумф" - ИФ) исключать нельзя".

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства, США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от получения ЗРС С-400.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции ЗРС С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

"Мы подписали контракт, и в этом году - до конца года мы завершим все поставки", - сообщил С.Чемезов. На уточняющий вопрос о количестве поставок, глава "Ростеха" сказал: "Всё, полностью. Всю систему поставим в этом году".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Чемезов Сергей
Шаманов Владимир
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