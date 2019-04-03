Войти
03.04.2019
Lenta.ru

Единственный российский спутник-телескоп перестал работать

104
0
0
Источник изображения: Фото: Олег Урусов / РИА Новости

Единственный российский околоземный телескоп "Спектр-Р" завершил работу, передает РИА Новости заявление президента РАН Александра Сергеева.

"Научная миссия проекта завершена", — сказал ученый на заседании Совета РАН по космосу.

Заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии Астрокосмического центра Физического института академии наук (АКЦ ФИАН) Юрий Ковалев отметил, что на сегодняшний день обработано примерно 3400 наблюдений из около 3900 сеансов телескопа, передает ТАСС.

По словам замгендиректора "Объединения Лавочкина" Александра Ширшакова, в 2020 году планируется восстановить работу станции дальней космической связи в Евпатории. Объект понадобится для бесперебойного приема научных данных с космического телескопа "Спектр-РГ", запуск которого запланирован на 21 июня или 12 июля (резервная дата).

Попытки связаться с "Спектр-Р" будут приниматься до 15 мая, после чего планируется принятие решения о дальнейших перспективах миссии.

По данным агентства, тремя главными научными достижениями "Спектра-Р" является обнаружение экстремальной яркости квазаров, уточнение механизма формирования джетов и обнаружение ранее неизвестного эффекта рассеяния радиоизлучения в Млечном Пути.

Об отсутствии связи со "Спектром-Р" стало известно 11 января. Выйти на контакт с орбитальным телескопом специалистам не удалось 10 января. Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств

Проект "Радиоастрон" предполагает запуск трех космических обсерваторий ("Спектр-Р", "Спектр-РГ" и "Спектр-УФ"). Первый космический аппарат, радиотелескоп "Спектр-Р", запущен в июле 2011 года. Гарантированный срок активной работы спутника составлял три года. Запуск второго космического аппарата, рентгеновского телескопа "Спектр-РГ" намечен на апрель-июнь 2019 года.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Проекты
2020-й год
ОБСЕ
Похожие новости
31.08.2016
Кто следующий на Луну?
29.06.2015
Разработчик: запуск российской обсерватории "Спектр-УФ" сдвинулся на 2021 год
05.08.2014
Россия не полетит на Марс с США
01.07.2014
Роскосмос открещивается от лунного туризма
20.01.2014
ГЛОНАСС берет тайм-аут
02.07.2010
Россия прощается с космосом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 02.04 13:23
  • 3
Турецкий лидер уже мечтает об С-500