В Дагестане морпехи применили устройство разминирования "Метеорит"

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений морской пехоты провели учение с использованием установки разминирования УР-77 "Метеорит". Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Учение прошло на горном полигоне Аданак и на учебном комплексе морской пехоты Скорпион в Дагестане.

Военнослужащие Каспийской флотилии провели обследование маршрутов, по которым должна пройти боевая техника. При этом применялись миноискатели "Коршун" и защитные костюмы сапера "Сокол".

Установки "Метеорит" применяли для проделывания проходов в завалах.

С помощью накладных зарядов саперы обезвредили противотанковые мины, мины-сюрпризы (взрывные устройства, срабатывающие, когда с них поднимают установленный груз) и замаскированные растяжки.

В тактико-специальном учении приняли участие более 100 бойцов, задействовали около десятка единиц техники.

Самоходная реактивная установка разминирования "Метеорит" создана на базе гаубицы 2С1 "Гвоздика". Серийно производится с 1978 года. УР-77 способна проделывать свободные полосы до шести метров в противотанковых минных полях. Состоит на вооружении российской и белорусской армий.

Роман Мерзляков (Махачкала)