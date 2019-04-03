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03.04.2019
ТАСС

В Центре подготовки космонавтов займутся профориентацией юнармейцев

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

Профориентация не сводится только к подготовке космонавтов, рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Движение "Юнармия" и Центр подготовки космонавтов подпишут соглашение, направленное на профессиональную ориентацию юнармейцев. Об этом сообщил заместитель начальника Главного штаба движения Денис Заикин.

По его словам, во всех регионах РФ 12 апреля будут проведены "Гагаринские уроки", посвященные первому полету человека в космос, в том числе с участием начальника Главного штаба "Юнармии" Романа Романенко в Звездном городе.

"Спланировано подписание соглашения с Центром подготовки космонавтов, направленное на профориентацию детей", - сказал Заикин.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, профориентация не сводится только к подготовке космонавтов. Основная задача - пробудить любопытство у детей, в том числе к инженерными науками, космической медицине, работе автоматических станций и наукам, связанным с космосом.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ. В его рядах насчитывается более 380 тыс. участников.

Также юнармейские отряды есть на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Белоруссии и США. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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