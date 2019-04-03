Первый "Космический диктант" пройдет в Москве 12 апреля

Участие в мероприятии смогут принять все желающие

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Первый "Космический диктант" планируется провести в Москве 12 апреля. Об этом сообщил космонавт, президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ Федор Юрчихин.

"Я приглашаю желающих на первый "Космический диктант". Он будет проходить в центре "Космонавтика и авиация", - сказал Юрчихин на пресс-конференции в Центральном доме журналистов во вторник.

Он добавил, что участие в мероприятии смогут принять люди всех возрастов.

12 апреля исполняется 58 лет со дня полета в космос Юрия Гагарина. В День космонавтики пройдет единый "Гагаринский урок "Космос - это мы". С 2016 года он включен Министерством образования и науки Российской Федерации в Календарь образовательных событий и рекомендован к проведению в общеобразовательных организациях.