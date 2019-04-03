РАН предложит руководству страны наградить участников проекта "Радиоастрон"

Речь идет о команде, работавшей с российским космическим радиотелескопом "Спектр-Р"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Участники заседания Совета Российской академии наук по космосу предложили во вторник руководству РАН рассмотреть предложение о награждении участников проекта "Радиоастрон". Об этом сообщил во вторник президент Академии наук Александр Сергеев.

"Мы готовы поддержать предложение и обратиться к руководству страны о награждении [команды "Спектра-Р]", - сказал Сергеев.

Космическая обсерватория "Спектр-Р" была запущена в июле 2011 года. Через три года гарантийный срок службы аппарата истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года. Радиотелескоп "Спектр-Р" превысил срок своей активной работы в 2,5 раза.

11 января стало известно, что аппарат перестал реагировать на команды с Земли. Позже удалось выяснить, что бортовые системы российского радиотелескопа "Спектр-Р" работают штатно. Этот вывод был сделан после того, как станция приема научных данных Green Bank (США) зарегистрировала сигнал бортового радиокомплекса, предназначенного для передачи на Землю научных данных. Позднее этот сигнал был зарегистрирован и на российских станциях.

Ранее руководитель научной программы проекта "Радиоастрон", частью которого является российский космический радиотелескоп "Спектр-Р", член-корреспондент РАН Юрий Ковалев рассказал ТАСС о трех главных достижениях, которых удалось добиться с помощью этого аппарата: открытии экстремальной яркости квазаров (активных ядер галактик, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество), исследовании механизма формирования джетов (струй плазмы, вырывающихся из центров различных астрономических объектов, в частности нейтронных звезд) в активных галактиках и обнаружении нового эффекта рассеяния радиоизлучения в нашей галактике, который раньше был абсолютно неизвестен в астрофизике.