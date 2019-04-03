ВКС в этом году получат шесть самолетов Ил-76МД-90А

УЛЬЯНОВСК, 2 апр - РИА Новости. Авиационный комплекс им. Ильюшина передаст в этом году ВКС РФ шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, заявил во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.

"У нас в этом году запланирован поставка шести самолетов Ил-76МД-90А", - сказал Рогозин в ходе церемонии передачи первого серийного самолета этого типа.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также он может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка - 60 тонн, максимальный взлетный вес самолета - 210 тонн.