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03.04.2019
РИА Новости

ВКС в этом году получат шесть самолетов Ил-76МД-90А

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Самолет ИЛ-76МД-90А
Самолет ИЛ-76МД-90А.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

УЛЬЯНОВСК, 2 апр - РИА Новости. Авиационный комплекс им. Ильюшина передаст в этом году ВКС РФ шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, заявил во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.

"У нас в этом году запланирован поставка шести самолетов Ил-76МД-90А", - сказал Рогозин в ходе церемонии передачи первого серийного самолета этого типа.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также он может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка - 60 тонн, максимальный взлетный вес самолета - 210 тонн.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Ил
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