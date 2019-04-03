Юрия Яшина назначили командующим Восточным округом войск Росгвардии

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Генерал-лейтенант Юрий Яшин назначен командующим Восточным округом войск национальной гвардии России, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на указ президента Российской Федерации.

"В соответствии с Указом Президента РФ от 1 апреля 2019 года назначены: генерал-лейтенант Яшин Юрий Викторович – командующим Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

До этого Восточным округом войск ФСВНГ командовал герой России генерал-полковник Игорь Груднов, скоропостижно скончавшийся в октябре прошлого года.