Войти
03.04.2019
РИА Новости

Юрия Яшина назначили командующим Восточным округом войск Росгвардии

87
0
0
Генерал-лейтенант Юрий Яшин
Генерал-лейтенант Юрий Яшин.
Источник изображения: © Росгвардия

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Генерал-лейтенант Юрий Яшин назначен командующим Восточным округом войск национальной гвардии России, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на указ президента Российской Федерации.

"В соответствии с Указом Президента РФ от 1 апреля 2019 года назначены: генерал-лейтенант Яшин Юрий Викторович – командующим Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

До этого Восточным округом войск ФСВНГ командовал герой России генерал-полковник Игорь Груднов, скоропостижно скончавшийся в октябре прошлого года.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
06.02.2019
Нагайка в помощь "Армате"
22.10.2018
Выйдут из строя: подозреваемых в коррупции изолируют от сослуживцев
24.07.2018
ФСБ ликвидировала канал поставок оружия из Евросоюза
15.09.2017
Росгвардия создаст новый округ на Северном Кавказе до конца года
01.11.2016
Бюджет-2017 в режиме демилитаризации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 02.04 13:23
  • 3
Турецкий лидер уже мечтает об С-500