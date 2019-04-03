Первый экспортный контракт на Ил-76МД-90А планируют подписать в 2019 году

УЛЬЯНОВСК, 2 апр - РИА Новости. Первый экспортный контракт на тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А могут подписать уже в 2019 году, заявил журналистам во вторник гендиректор Авиационного комплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин.

"У нас сегодня есть несколько переговорных процессов с иностранными заказчиками, не хотел бы называть конкретные страны, но уверен, что в ближайшее время, может быть в этом году, мы выйдем на подписание конкретных контрактов", - сказал Рогозин на церемонии передачи первого серийного Ил-76МД-90А в ВКС.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также он может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка - 60 тонн, максимальный взлетный вес самолета - 210 тонн.