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03.04.2019
Военно-промышленный курьер

Новейший американский аэрофинишер испытали аварийной посадкой самолета

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американская компания General Atomics Electromagnetic Systems совместно со специалистами Командования авиационных систем ВВС США провела испытания электромеханического аэрофинишера AAG, который устанавливается на новые авианосцы типа "Джеральд Форд", аварийной остановкой самолета.

Как сообщает N+1, согласно данным компании, это были первые такие испытания AAG и первые за 23 года проверки аэрофинишера аварийной посадкой, проведенные в США.

Во время аварийной посадки, когда самолет не может использовать гак для остановки, используется специальная аварийная система. Обычно она представляет собой сеть из широких капроновых лент. Эта сеть натягивается над палубой на легких распорках, а ее концы соединяются с барабанами аэрофинишера. При аварийной посадке самолет попадает в эту сеть и останавливается. При этом широкие капроновые ленты либо слабо, либо вовсе не повреждают планер аварийно севшего самолета.

Для испытаний аэрофинишера AAG аварийной остановкой использовался палубный самолет дальнего радиолокационного обзора E-2C+ Hawkeye массой около 21,1 тонны. Самолет разогнался до скорости, на которой обычно происходит посадка и въехал в сеть, соединенную с AAG. Аэрофинишер успешно затормозил "летающий радар".

Фото: испытание аэрофинишеров для авианосцев класса "Джеральд Форд", США (General Atomics Electromagnetic Systems)

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Страны
США
Продукция
E2C
Компании
General Atomics
Проекты
Авианосец
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