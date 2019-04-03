Войти
03.04.2019
Военно-промышленный курьер

Баржа протаранила строящийся американский эсминец

74
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи), произошел инцидент, в результате которого повреждения получил строящийся эсминец "Дельберт Д. Блэк" класса "Арли Бёрк", предназначенный для ВМС США.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на USNI News, полученный кораблем ущерб пока еще оценивается.

По данным The Maritime Executive, в момент происшествия в субботу, 30 марта, "Дельберт Блэк" находился у достроечного причала на территории верфи. В это же время тяжелый транспорт M/V Hawk, доставивший из Китая плавучий док, при неудачном маневре в акватории судостроительного завода задел баржу, обеспечивающую электромонтажные работы на борту эсминца. В результате баржа врезалась в корпус корабля.

Как заявили официальные представители Huntington Ingalls Industries, находившиеся на борту баржи и эсминца сотрудники предприятия получили легкие травмы, им оказали помощь на месте происшествия.

Отмечается, что эсминец получил повреждения и внутрь корпуса попала вода. В настоящее время ущерб оценивается, расследование причин инцидента продолжается.

"Кораблю ничего не угрожает, мы работает вместе с Huntington Ingalls Industries, чтобы определить план ремонта", – заявили в пресс-службе ВМС США.

О повреждениях баржи, тяжелого транспорта и сухого дока не сообщается.

"Дельберт Д. Блэк" – 69-й эсминец класса "Арли Бёрк", он входит в серию кораблей модификации Flight IIA. Его спустили на воду в сентябре 2017 года. До последних событий ввод в эксплуатацию планировался на конец этого года.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
HII
Похожие новости
22.03.2019
США меняют радары на эсминцах на фоне риска снижения электробезопасности
16.05.2018
Корабль с именем героя: США строят новейший эсминец
27.12.2017
Особая тройка
11.11.2013
Российский флот уходит под воду
13.02.2013
В кораблестроении важно быть, а не казаться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 02:02
  • 1848
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"