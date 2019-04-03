Баржа протаранила строящийся американский эсминец

На верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи), произошел инцидент, в результате которого повреждения получил строящийся эсминец "Дельберт Д. Блэк" класса "Арли Бёрк", предназначенный для ВМС США.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на USNI News, полученный кораблем ущерб пока еще оценивается.

По данным The Maritime Executive, в момент происшествия в субботу, 30 марта, "Дельберт Блэк" находился у достроечного причала на территории верфи. В это же время тяжелый транспорт M/V Hawk, доставивший из Китая плавучий док, при неудачном маневре в акватории судостроительного завода задел баржу, обеспечивающую электромонтажные работы на борту эсминца. В результате баржа врезалась в корпус корабля.

Как заявили официальные представители Huntington Ingalls Industries, находившиеся на борту баржи и эсминца сотрудники предприятия получили легкие травмы, им оказали помощь на месте происшествия.

Отмечается, что эсминец получил повреждения и внутрь корпуса попала вода. В настоящее время ущерб оценивается, расследование причин инцидента продолжается.

"Кораблю ничего не угрожает, мы работает вместе с Huntington Ingalls Industries, чтобы определить план ремонта", – заявили в пресс-службе ВМС США.

О повреждениях баржи, тяжелого транспорта и сухого дока не сообщается.

"Дельберт Д. Блэк" – 69-й эсминец класса "Арли Бёрк", он входит в серию кораблей модификации Flight IIA. Его спустили на воду в сентябре 2017 года. До последних событий ввод в эксплуатацию планировался на конец этого года.