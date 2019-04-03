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03.04.2019
Военно-промышленный курьер

КНР присоединяется к России в борьбе с США за Венесуэлу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Буквально через несколько дней после того, как два военно-транспортных самолета ВКС РФ доставили в Венесуэлу группу российских военнослужащих, в аэропорту Каракаса приземлился еще один "борт". На этот раз в эту страну прибыли китайские солдаты.

В воскресенье в Венесуэлу прилетели китайские военные в рамках программы сотрудничества между Пекином и Каракасом. В настоящее время группа Минобороны КНР численностью около 120 человек находится на одном из военных объектов, расположенных на венесуэльском острове Маргарита. Официально их целью является доставка 65 тонн гуманитарной помощи и военного снаряжения правительственным силам.

На этот шаг Китай пошел в качестве прямой поддержки венесуэльского правительства для предотвращения попыток Вашингтона свергнуть президента Николаса Мадуро, тем более, что на прошлой неделе так же поступила Россия. Данные действия российских и китайских военных, похоже, являются силовой игрой против администрации США, которая активно добивается отстранения от власти законного правительства страны. Таким образом, этот воинский контингент следует рассматривать в качестве контрмеры против возможного военного вмешательства, сообщает Free News.

В свою очередь, Мадуро в своем аккаунте в Twitter приветствовал прибытие китайской гуманитарной помощи, заявив: "Венесуэла прорывает империалистическую осаду и продвигается вперед к победе".

 

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Страны
Венесуэла
Китай
Россия
США
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