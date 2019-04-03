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03.04.2019
WarSpot

Испания обновляет свой флот

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Испания начинает процесс обновления своего флота. Вчера, 1 апреля, портал infodefensa.com сообщил о том, что правительство Испании одобрило график финансирования постройки фрегатов проекта F-110.

Работы по созданию фрегатов нового поколения стартовали в Испании ещё в 2010 году, но из-за сокращения военного бюджета начало их строительства неоднократно переносилось. После согласования графика финансирования уже в этом году планируется провести церемонию резки стали для первого из пяти запланированных кораблей, а строительство стартует в следующем году.

Проект фрегата F-110.

Источник изображения: navantia.es

Постройка пяти фрегатов обойдётся оборонному ведомству в €4,3 млрд. При этом график платежей рассчитан на период с 2019 по 2032 год, а поставки кораблей должны пройти с 2026 по 2031 годы. Корабли проекта F-110 придут на смену фрегатам типа Santa Maria (также известным как FFG и F-80), представляющим собой незначительно доработанный вариант американского корабля типа Oliver Hazard Perry.

Согласно предварительному проекту, корабли проекта F-110 будут иметь длину 145 м и водоизмещение более 6000 т. В проекте указывается наличие противокорабельных и зенитных ракет, торпед и артиллерийской установки крупного калибра.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Компании
Navantia
Проекты
Oliver Hazard Perry
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