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03.04.2019
Военно-промышленный курьер

Человек-эпоха в истории создания современного ракетного оружия

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Памяти Николая Александровича Макаровца

Николай Александрович Макаровец – из плеяды конструкторов, производственников, первопроходцев, прославивших Тулу, оружейную столицу России. Он по праву считается основателем современной школы проектирования и инженерно-технического обеспечения производства реактивных систем залпового огня.

На счету знаменитого конструктора более 140 патентов на изобретения, свыше 300 научных трудов. В 1991 году Николай Александрович защитил докторскую диссертацию, в 1996-м организовал и возглавил в Тульском государственном университете кафедру "Стартовые и технические комплексы РСЗО". В научном мире профессор Макаровец имел непререкаемый авторитет. Под его руководством многие молодые специалисты стали кандидатами и докторами наук, состоялись как профессионалы. Сегодня они продолжают дело наставника, развивают его идеи, реализуют замыслы.

Трудовая биография Николая Александровича одновременно уникальна и типична для своего времени. По окончании Тульского механического института по специальности "Двигатели летательных аппаратов" поехал в Бийск, работал в НПО "Алтай". В 1977-м назначен заместителем директора по опытно-конструкторским вопросам. Занимался расчетами внутрибаллистических характеристик РДТТ, участвовал в создании твердотопливных зарядов для ракетных комплексов. Оружейники знают, что его научный вклад по данной тематике был очень весомым. В 1984 году за эти работы Николай Макаровец удостоен Ленинской премии.

В 1985-м он назначен генеральным директором ГНПП "Сплав" (впоследствии – АО "НПО "СПЛАВ"). Показал себя блестящим организатором производства. Именно он запустил в серию реактивные системы залпового огня "Смерч", "Торнадо-Г", "Торнадо-С", "Уранан-1М". Под руководством Николая Александровича и при его непосредственном участии разработана концепция и методология конверсии производства артиллерийских гильз и снарядов РСЗО, отработаны конструкции 42 новых товаров народного потребления. В 1993 году за комплекс работ в этой области Николай Макаровец стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации.

Родина оценила его заслуги в укреплении обороноспособности страны по самому высокому счету. Николай Александрович Макаровец удостоен звания Героя России, награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" I степени, многими медалями.

Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным, близким и друзьям Николая Александровича.

Александр Денисов,

генеральный директор АО "НПО "Высокоточные комплексы"

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Торнадо-Г
Торнадо-С
Компании
Высокоточные комплексы
Сплав НПО
Персоны
Денисов Александр
Макаров Николай
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