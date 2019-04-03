Войти
03.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Анонсированы госиспытания Ил-112В

77
0
0
Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Артур Саркисян/ТАСС

Гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин заявил, что госиспытания нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году.

"Я думаю, испытания начнутся в этом году, сейчас ведется разбор полета. Никаких серьезных замечаний не выявлено, экипаж доволен самолетом", – сказал Рогозин, передает РИА "Новости".

Ил-112В должен стать заменой Ан-26, у которых истекает назначенный срок службы. Выход из эксплуатации 50% парка планируется провести до 2030 года, 90% – до 2032 года.

Напомним, Ил-112В впервые поднялся в воздух 30 марта. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО "Ил" Герой России Николай Куимов, который назвал самолет великолепным.

По словам Рогозина, все системы новейшего Ил-112В были разработаны с нуля, все они являются отечественными разработками. При этом взлетевший в воздух образец испытывал проблемы с "перетяжеленностью", однако эти проблемы типичны для любого опытного экземпляра.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему полет Ил-112В задержался почти на четверть века, и в чем уникальность этой разработки для российских ВКС.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
Похожие новости
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
09.10.2018
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
25.01.2017
У Ил-112 растут крылья
04.06.2015
Модернизация ВТА России
19.03.2014
Россия ищет новые крылья
11.01.2013
Военные просят возобновить создание Ил-112
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 02.04 13:23
  • 3
Турецкий лидер уже мечтает об С-500