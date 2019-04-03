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03.04.2019
Российская газета

"Бастионы" Балтфлота уничтожили боевые корабли условного противника

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Источник изображения: rg.ru

Защиту морского побережья Калининградской области от отряда вражеских кораблей отработали на плановом учении военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы БФ.

Роль нападающих выполнили корветы Балтийского флота. Их экипажам была поставлена задача нарушить морские коммуникации в акватории Балтики и нанести ракетный удар по кораблям группировки флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, военнослужащие ракетного соединения маршем прошли на боевой технике в районы огневых позиций и оперативно развернули там ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

После получения целеуказаний боевые расчеты "Балов" и "Бастионов" произвели электронные пуски по кораблям условного противника. Все мишени были успешно поражены, это подтвердили средства объективного контроля, производившие мониторинг.

Справка "РГ"

Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" предназначены для поражения надводных кораблей всех типов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия, их ракеты имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета.

БРК "Бастион" способен защитить морское побережье протяженностью свыше 600 километров. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс".

БРК "Бал" имеет суммарный боекомплект до 64 ракет, дальность поражения ракетой Х-35 - 120 километров, ракетой Х-35У - 260 километров.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бал РК
Бастион
П-800 Оникс
Х-35
Проекты
БФ
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