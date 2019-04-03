Утонул в грязи: у нового Leopard-2А4 возникли проблемы с проходимостью

В Турции продолжаются эксперименты по усилению защиты танков Leopard-2А4. На минувшей неделе был представлен новый вариант основного боевого танка с комплектом "реактивной брони" и противокумулятивных решетчатых экранов.

Коробчатыми элементами прикрыли нижние и верхние лобовые детали корпуса, а также боковые проекции башни.

В области маски 120-мм орудия появился массивный бронированный "клюв", очень похожий на те, что сейчас имеются на Leopard-2, начиная с модификации А5.

По имеющимся данным, установленная динамическая защита способна противодействовать кумулятивным боеприпасам, в том числе и с тандемными боевыми частями. Пока неизвестно, сможет ли она противостоять бронебойным подкалиберным снарядам артиллерийских орудий.

Такие доработки привели к значительному увеличению массы и без того тяжелого танка. Судя по фотографиям и видеоматериалам, появившимся в Сети, это негативно сказалось на проходимости и возможности преодоления препятствий.

Подразделения турецкой армии, вооруженные танками Leopard-2A4, участвовали в боевых действиях на территории Сирии, где понесли существенные потери. Этот провал вынудил предпринять меры по совершенствованию защиты хотя бы части из более чем 320 имеющихся в сухопутных войсках боевых машин.

Prototype of Turkish uprgade of Leopard 2A4 pic.twitter.com/pQL9Aoavod — Yuri Lyamin (@imp_navigator) 30 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

Алексей Брусилов