ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Транспортный самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном заводе "Авиастар-СП".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС
Торжественная церемония передачи прошла на предприятии "Авиастар-СП"
УЛЬЯНОВСК, 2 апреля. /ТАСС/. Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России. Торжественная церемония передачи прошла на ульяновском авиастроительном предприятии "Авиастар-СП", передает во вторник корреспондент ТАСС с места событий.
"Сегодня мы отмечаем передачу в эксплуатацию самолета Ил-76 нового поколения - Ил-76МД-90А", - сообщил на торжественной церемонии передачи первого серийного транспортника генеральный директор Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Алексей Рогозин.
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