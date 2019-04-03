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03.04.2019
ТАСС

ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

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Транспортный самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном заводе "Авиастар-СП"
Транспортный самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном заводе "Авиастар-СП".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Торжественная церемония передачи прошла на предприятии "Авиастар-СП"

УЛЬЯНОВСК, 2 апреля. /ТАСС/. Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России. Торжественная церемония передачи прошла на ульяновском авиастроительном предприятии "Авиастар-СП", передает во вторник корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня мы отмечаем передачу в эксплуатацию самолета Ил-76 нового поколения - Ил-76МД-90А", - сообщил на торжественной церемонии передачи первого серийного транспортника генеральный директор Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Алексей Рогозин.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Авиастар-СП
Ил
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