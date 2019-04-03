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03.04.2019
ТАСС

Замглавы Минобороны проинспектирует строительство инфраструктуры для подлодок на Камчатке

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Тимур Иванов
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.
Источник изображения: МО РФ

Он также проверит обустройство городков военных гарнизонов и воинских частей в нескольких городах

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверит строительство причалов и береговой инфраструктуры в базах сил подводного флота на Камчатке, сообщили во вторник в Минобороны.

"Сегодня стартовала масштабная рабочая поездка заместителя министра обороны Тимура Иванова в войска Восточного военного округа. Особое внимание будет уделено строительству причального фронта и объектов береговой инфраструктуры пунктов базирования сил подводного флота на Камчатке", - говорится в сообщении.

Программой рабочего визита предусмотрено посетить строительные площадки во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Петропавловске-Камчатском.

"Тимур Иванов проверит выполнение государственной программы по обустройству инфраструктуры для размещения позиций войск воздушно-космической обороны, Ракетных войск стратегического назначения, арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов, баз хранения вооружения и военной техники", - уточнили в Минобороны.

Кроме того, замглавы военного ведомства проинспектирует обустройство городков военных гарнизонов и воинских частей, в том числе возведение жилья для военнослужащих и других социальных объектов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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