Военная полиция ЮВО в Абхазии получила пулеметы НСВ "Утес" на зенитном станке

ЦАМТО, 2 апреля. В Абхазии подразделение военной полиции российской военной базы получило на вооружение новые крупнокалиберные пулеметы НСВ "Утес" на зенитном станке.

Согласно указаниям командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, подразделения военной полиции округа обеспечены "Утесами" для ведения дополнительной воздушной обороны командных пунктов от ударных беспилотных летательных аппаратов противника.

12,7-мм НСВ "Утес" предназначен для уничтожения живой силы, легкобронированных целей, укрепленных огневых точек и воздушных средств противника. В качестве боеприпасов используются патроны с бронебойно-зажигательными Б-32, бронебойно-зажигательными-трассирующими БЗТ-44 и зажигательными мгновенного действия МДЗ пулями.

Уникальность пулемета НСВ "Утес" на зенитном станке заключается в возможности его использования одновременно по наземным и по воздушным целям, в том числе бронетранспортерам и вертолетам противника.

Сформированное в конце прошлого года подразделение войсковой военной полиции базы в ближайшее время также получит на вооружение современные бронеавтомобили "Тигр" и будет оснащено новейшей военной экипировкой "Колпак" и "Черепаха", сообщает пресс-служба Южного военного округа.