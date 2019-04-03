Войти
03.04.2019
Российская газета

Что случится, если взорвать все ядерное оружие в мире

103
0
0
Источник изображения: rg.ru

Одномоментный взрыв всего существующего на Земле ядерного оружия был бы эквивалентен примерно 15 извержениям вулкана Кракатау. Произошедшее в 1883 году, оно до сих пор это считается одной из наиболее разрушительных катастроф в истории человечества.



В соответствующей арифметике поупражнялись авторы YouTube канала Kurzgesagt, обратившиеся за помощью к ряду экспертов и ученых. Они подсчитали, что на сегодня в мире насчитывается примерно 15 тысяч ядерных боеголовок, львиная доля которых приходится на США и Россию. Этого арсенала, если использовать его равномерно, легко хватит, чтобы уничтожить все 4500 городов с населением от 100 тысяч человек. В совокупности это свыше 3 миллиардов человек.

А что если собрать все боеголовки вместе? Почему-то в ходе моделирования авторы решили сделать это в джунглях Амазонии. Исходя из открытых данных о ядерном арсенале США, в качестве средней мощности одной боеголовки они взяли 200 килотонн. Тротиловый эквивалент извержения Кракатау составил 200 мегатонн, отсюда и 15-кратное превосходство ядерной мощи человечества.

Такой взрыв породит огненный шар диаметром 50 километров, внутри которого сгорит все живое. Взрывная волна сравняет с землей все на площади три тысячи квадратных километров вокруг, ядерный гриб достигнет в высоту примерно тех же 50 километров, после чего начнется многолетняя ядерная зима. Впрочем, даже в этом случае шансы на выживание у человечества останутся.

Но если сочинять безумные сценарии, то надо идти до конца. Поэтому авторы идеи заодно подсчитали, что будет, если человечества добудет весь уран на Земле и пустит его на создание ядерных бомб, которые затем взорвет. Итоговый арсенал будет равняться по мощности 10 миллиардам бомб, аналогичных той, что взорвалась над Хиросимой. Их разрушительная сила будет такой же, как у астероида, который много миллионов лет назад, как считается, завершил эпоху динозавров на Земле. Человечество точно не выживет, не сможет чувствоваться себя в безопасности даже экипаж МКС.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
МКС
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
19.12.2018
"Мертвая рука" возвращается
30.11.2015
Российская армия современнее, чем вы думаете, и вот почему
11.02.2014
Роскосмос конкуренции за Луну не боится
17.09.2012
Компромиссы для решения проблемы ПРО
12.10.2011
«Запасной аэродром» для человечества — часть I
03.05.2007
Борьба за покорение Луны, или Изотопный заговор США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 02:02
  • 1848
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"