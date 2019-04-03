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03.04.2019
ТАСС

Запуск обсерватории "Спектр-РГ" планируется на 21 июня

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Протон-М
Старт ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником с космодрома Байконур в Казахстане.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Запуск состоится с космодрома Байконур, сообщил генконструктор НПО им. С.А. Лавочкина Александр Ширшаков

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Запуск российской обсерватории "Спектр-РГ" назначен на 21 июня, резервная дата - 12 июля. Об этом сообщил во вторник замгендиректора - генконструктор НПО им. С. А. Лавочкина (предприятие - изготовитель аппарата) Александр Ширшаков.

"Дата пуска определена - 21 июня 2019 года, и резервная дата - 12 июля 2019 года. Запуск состоится с космодрома Байконур, в качестве разгонного блока будет использован ДМ-3 разработки РКК "Энергия", ракета - "Протон", - сказал Ширшаков, выступая на заседании Совета РАН по космосу.

Ранее аспирант Института прикладной математики имени М.В. Келдыша Евгений Михайлов сообщал, что запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" запланирован на июнь 2019 года. Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли отметил, что старт ракеты-носителя планируется 21 или 22 июня, в качестве резервных дат рассматривается 12 или 13 июля. Официально дата пуска еще ни разу не была озвучена.

Ширшаков уточнил, что запуск намечен в 16:44 мск.

"Ракета и разгонный блок в настоящее время находятся на космодроме, с ними начаты работы", - отметил он.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
НПО Лавочкина
Центр Келдыша
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Проекты
Байконур
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