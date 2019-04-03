Войти
03.04.2019
РИА Новости

ВКС получили первый за четыре года транспортник Ил-76МД-90А

83
0
+1
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А.
Источник изображения: © Фото : АО "Авиастар-СП"

УЛЬЯНОВСК, 2 апр - РИА Новости. Военно-транспортная авиация (ВТА) ВКС РФ впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии на заводе "Авиастар-СП".

Всего ВТА законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 миллиардов рублей.

"Не побоюсь этого слова - это историческое событие для страны, для тех, кто его создал, и тех, кто его будет использовать. По сути, это новый самолет. Не сомневаюсь, что в будущем этот самолет ждет долгая и прекрасная жизнь", - сказал командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Командующий ВТА напомнил, что на основе модернизированного Ил-76 сегодня создается целая линейка машин, в том числе самолет-топливозаправщик и "летающий радар" А-100.

В мероприятии приняли участие командующий Военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, гендиректор компании "Ил" Алексей Рогозин, региональные власти и другие высокопоставленные гости.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также он может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка - 60 тонн, максимальный взлетный вес самолета - 210 тонн.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Авиастар-СП
Похожие новости
17.09.2018
NI: Российский А-100 может доставить "хлопоты" НАТО
07.06.2017
"Премьер" дальнего видения
12.01.2015
Секреты «Премьера»: на что способен новый самолет-шпион
30.09.2014
Летающая цифра
01.02.2013
Российская военно-транспортная авиация готова отказаться от украинских машин
16.01.2013
По самолетам планы грандиозные
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 02.04 13:23
  • 3
Турецкий лидер уже мечтает об С-500