ВКС получили первый за четыре года транспортник Ил-76МД-90А

УЛЬЯНОВСК, 2 апр - РИА Новости. Военно-транспортная авиация (ВТА) ВКС РФ впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии на заводе "Авиастар-СП".

Всего ВТА законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 миллиардов рублей.

"Не побоюсь этого слова - это историческое событие для страны, для тех, кто его создал, и тех, кто его будет использовать. По сути, это новый самолет. Не сомневаюсь, что в будущем этот самолет ждет долгая и прекрасная жизнь", - сказал командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Командующий ВТА напомнил, что на основе модернизированного Ил-76 сегодня создается целая линейка машин, в том числе самолет-топливозаправщик и "летающий радар" А-100.

В мероприятии приняли участие командующий Военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, гендиректор компании "Ил" Алексей Рогозин, региональные власти и другие высокопоставленные гости.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также он может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка - 60 тонн, максимальный взлетный вес самолета - 210 тонн.