ВКС получили первый за четыре года транспортник Ил-76МД-90А
УЛЬЯНОВСК, 2 апр - РИА Новости. Военно-транспортная авиация (ВТА) ВКС РФ впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии на заводе "Авиастар-СП".
Всего ВТА законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 миллиардов рублей.
Командующий ВТА напомнил, что на основе модернизированного Ил-76 сегодня создается целая линейка машин, в том числе самолет-топливозаправщик и "летающий радар" А-100.
В мероприятии приняли участие командующий Военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, гендиректор компании "Ил" Алексей Рогозин, региональные власти и другие высокопоставленные гости.
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также он может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка - 60 тонн, максимальный взлетный вес самолета - 210 тонн.
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