Войти
03.04.2019
Lenta.ru

Польский Ми-24 взлетел по-афгански

72
0
0
Источник изображения: lenta.ru

Польский вертолет Ми-24 взлетел по-афгански. На опубликованное в Twitter видео обратило внимание The Drive.


@Rotarywings1 / Twitter


Американское издание отмечает, что техника взлета с опущенной носовой частью вертолета и приподнятой хвостовой используется при высокой загруженности машины, которая в этот момент напоминает "кобру, готовую к удару". По мнению The Drive, несмотря на постепенный отказ Польши от советской техники, Ми-24 останутся в строю и в 2020 годах.

В апреле 2018 года сообщалось, что американские военные в качестве машин потенциальных противников собирались использовать на военных учениях российские вертолеты Ми-24 или Ми-17.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Польша
Россия
США
Продукция
Ми-17
Ми-24
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
12.12.2012
Сохраняя высоту
13.08.2012
Самый массовый вертолет в истории - российский
07.02.2012
Болгария: времена меняются
20.05.2011
IDET 2011: учебный центр HTP Ostrava получает приз в номинации «Системы обучения»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 02.04 13:23
  • 3
Турецкий лидер уже мечтает об С-500