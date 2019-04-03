Польский Ми-24 взлетел по-афгански

Польский вертолет Ми-24 взлетел по-афгански. На опубликованное в Twitter видео обратило внимание The Drive.

@Rotarywings1 / Twitter

Американское издание отмечает, что техника взлета с опущенной носовой частью вертолета и приподнятой хвостовой используется при высокой загруженности машины, которая в этот момент напоминает "кобру, готовую к удару". По мнению The Drive, несмотря на постепенный отказ Польши от советской техники, Ми-24 останутся в строю и в 2020 годах.

В апреле 2018 года сообщалось, что американские военные в качестве машин потенциальных противников собирались использовать на военных учениях российские вертолеты Ми-24 или Ми-17.