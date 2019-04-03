В-52 намерены вновь пощекотать нервы Китаю в Южно-Китайском море

На военной базе Филиппин Aguinaldo прошла церемония открытия 35-х ежегодных совместных американо-филиппинских учений Balikatan.

Запланированы и рейсы бомбардировщиков В-52Н с военно-морской базы США на острове Гуама (в западной части Тихого океана) в Южно-Китайское море.

Вероятно, цель американских бомбардировщиков - архипелаг Спратли, на который претендует Китай. Ранее полеты американской авиации вблизи спорных островов неоднократно вызывали раздражение в Пекине.

Учения Aguinaldo пройдут с 1 по 12 апреля.