В-52 намерены вновь пощекотать нервы Китаю в Южно-Китайском море
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На военной базе Филиппин Aguinaldo прошла церемония открытия 35-х ежегодных совместных американо-филиппинских учений Balikatan.
Запланированы и рейсы бомбардировщиков В-52Н с военно-морской базы США на острове Гуама (в западной части Тихого океана) в Южно-Китайское море.
Вероятно, цель американских бомбардировщиков - архипелаг Спратли, на который претендует Китай. Ранее полеты американской авиации вблизи спорных островов неоднократно вызывали раздражение в Пекине.
Учения Aguinaldo пройдут с 1 по 12 апреля.
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