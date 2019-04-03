ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению Минобороны начала проверки 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщается на сайте ведомства.

В ФАС отметили, что такое поведение организаций создает предпосылки к затягиванию договорной компании 2019 года. Также в отношении 748 организаций была начата проверка по факту несвоевременного представления отчетов о финансовой деятельности при исполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ) по правилам, установленным постановлением правительства от 24 января 2019 года.

"Выполнение задач по реализации оборонных программ требует соблюдения дисциплины всеми участниками отношений, включая коммерческий сектор", — отметил заместитель руководителя ФАС Даниил Фесюк.

Постановлением правительства от 24 января 2019 года № 27 были скорректированы правила ведения исполнителями по госконтрактам раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности. Так, от данной обязанности были освобождены исполнители по госконтрактам при использовании полученных ими средств, подлежащих казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством. Исключением являются организации, выполняющие ГОЗ.

Ранее в марте ФАС начала проверку агрегатора Booking.com на нарушение антимонопольного законодательства после жалобы бизнес-объединения "Опора России".