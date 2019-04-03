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03.04.2019
ЦАМТО

Компания Rafael предлагает пакет вооружений для вертолетов СВ Бразилии

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AS-365
AS-365.
Источник изображения: vertolet.ru

ЦАМТО, 2 апреля. Как стало известно на открывшейся в Рио-де-Жанейро выставке LAAD-2019, компания Rafael Advanced Defense Systems предлагает пакет модернизации для вертолетов "Феннек AvEx" (Fennec AvEx) и AS-365K2 "Супер Пантера" компании Airbus Helicopters, состоящих на вооружении СВ Бразилии.

По информации Jane's Defence Weekly, предложение Rafael включает привлечение бразильской частной фирмы Akaer Engenharia для проектирования, производства подсистем, интеграции, установки и развертывания систем вооружения. Предложение включает оснащение вертолетов системами вооружения трех типов, пакетом разведсистем, а также оказание услуг обучения и поддержки.

В качестве вооружения компания предлагает ракеты увеличенной дальности "Спайк ER2", позволяющие поражать бронированные цели вне зоны прямой видимости (NLOS) на расстоянии до 16 км, 70-мм ракеты с лазерным наведением, 7,62-мм шестиствольный пулемет M134D компании Dillon Aero.

Кроме того, предлагается компактный электрооптический прицел высокой четкости для обнаружения целей и поддержки операций в городских условиях, мобильный цифровой видеомагнитофон для последующего анализа действий, программное обеспечение Global Link, нашлемная система прицеливания "Скорпион" компании Thales.

СВ Бразилии планирует приобрести 12 и 8 систем вооружения вертолетов SiAAIH (Sistema de Armamento Axial e Imageamento para Helicopteros) для парков "Феннек AvEx" и "Супер Пантера", соответственно. Тем не менее, подготовка для установки данных комплектов будет проведена на всех вертолетах "Феннек AvEx" и "Супер Пантера".

В настоящее время Helibras модернизирует 34 вертолета AS-365K "Пантера" к конфигурации AS-365K2 "Супер Пантера" и 34 вертолета HA-1 (национальное обозначение вертолетов HB-350L1 и AS-550A2 "Феннек") к конфигурации "Феннек AvEx" в соответствии с контрактами, заключенными в декабре 2009 и декабре 2010 года. Завершение программ запланировано на 2021 и 2022 гг., соответственно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Продукция
M134 Minigun
Скорпион
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Rafael
Thales
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