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03.04.2019
ТАСС

Госсекретарь Союзного государства отметил полное взаимопонимание военных РФ и Белоруссии

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Стратегические учения Запад-2017
Совместные стратегические учения Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL

Григорий Рапота также указал на сотрудничество министерств иностранных дел двух стран

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Военные России и Белоруссии поддерживают полное взаимопонимание по вопросам обеспечения безопасности Союзного государства. Об этом заявил во вторник госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота на пресс-конференции, посвященной Дню единения народов двух стран.

"Вопросы военно-политического сотрудничества. Здесь между военными полное взаимопонимание, - сказал он. - По целям обеспечения безопасности Союзного государства есть полное взаимопонимание. Конечно, всегда возникают споры, но это уже детали".

"Что касается внешнеполитической сферы, то министерства иностранных дел двух стран каждые два года обновляют программу взаимодействия", - отметил Рапота.\

Единая валюта

Рапота считает, что в вопросе возможного введения общей валюты между Россией и Белоруссией важна не форма, а сам результат.

"Дойдет ли дело до единой валюты, не берусь сейчас говорить, - сказал он во вторник на пресс-конференции, посвященной Дню единения народов двух стран. - Рынок нам надиктовал такой результат, что торговля идет на 80% в рублях. То есть уже имеется опыт опоры на одну валюту".

"Стоит ли это абсолютизировать или не стоит, брать за основу российский рубль - в конечном счете важен результат, а не форма", - подчеркнул Рапота.

Вместе с тем госсекретарь Союзного государства обратил внимание, что создание экономического пространства и формирование равных конкурентных условий для предприятий двух стран являются одним из самых серьезных вопросов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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