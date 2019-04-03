Легендарный трофей: захваченный хуситами Т-34-85 сняли на видео

В Йемене хуситы захватили у сторонников президента Хади средний танк Т-34-85. Это произошло во время боевых действий в провинции Эль-Дали.

В Сети появилось видео с этим трофеем. Внешне машина выглядит целой, не исключено, что ее бросили из-за какой-то технической неисправности.

Это уже третий танк данной модели, потерянный просаудовскими силами в этом году. Первый был поражен противотанковой управляемой ракетой 9М133-1 комплекса "Корнет-Э" в конце января. После попадания в него мощного боеприпаса "тридцатьчетверка" сгорела.

Следующий инцидент произошел уже в феврале, повстанцы использовали ПТРК "Фагот" или "Конкурс". Ракета угодила в правый борт, но в этот раз обошлось без пожара и взрыва боекомплекта.

К началу гражданской войны в йеменской армии было около трех десятков Т-34-85. Небольшая часть из них применялась в боях, однако до 2019 года удавалось обходиться без потерь.

На минувшей неделе также стало известно об уничтожении принадлежавших сторонникам президента Хади Т-55 и Т-55АМ2 чехословацкого производства, а также различных бронеавтомобилей, в том числе американского Oskosh M-ATV.

Алексей Моисеев