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03.04.2019
Российская газета

Легендарный трофей: захваченный хуситами Т-34-85 сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Йемене хуситы захватили у сторонников президента Хади средний танк Т-34-85. Это произошло во время боевых действий в провинции Эль-Дали.

В Сети появилось видео с этим трофеем. Внешне машина выглядит целой, не исключено, что ее бросили из-за какой-то технической неисправности.

Это уже третий танк данной модели, потерянный просаудовскими силами в этом году. Первый был поражен противотанковой управляемой ракетой 9М133-1 комплекса "Корнет-Э" в конце января. После попадания в него мощного боеприпаса "тридцатьчетверка" сгорела.



Следующий инцидент произошел уже в феврале, повстанцы использовали ПТРК "Фагот" или "Конкурс". Ракета угодила в правый борт, но в этот раз обошлось без пожара и взрыва боекомплекта.

К началу гражданской войны в йеменской армии было около трех десятков Т-34-85. Небольшая часть из них применялась в боях, однако до 2019 года удавалось обходиться без потерь.

На минувшей неделе также стало известно об уничтожении принадлежавших сторонникам президента Хади Т-55 и Т-55АМ2 чехословацкого производства, а также различных бронеавтомобилей, в том числе американского Oskosh M-ATV.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Йемен
Словакия
США
Продукция
M-ATV
Корнет
Корнет-Э
Т-55
Фагот
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