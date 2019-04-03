РАН может создать экспертную комиссию по радиационной безопасности космических полетов

Основной задачей комиссии должна стать координация и экспертиза проектов, которые выполняются российскими организациями

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Экспертная комиссия по радиационной безопасности космических полетов может быть создана в рамках совета РАН по космосу. Об этом говорится в проекте решения совета.

"С целью более эффективного решения проблем в этой критически важной области исследований, имеющей важное значение для осуществления Федеральной космической программы России, Совет принимает решение о создании экспертной комиссии по радиационной безопасности космических полетов Совета РАН по космосу", - говорится в документе.

Основной задачей комиссии должна стать координация и экспертиза проектов, выполняющихся российскими организациями в этой области.

В проекте решения отмечается, что необходимо развивать методы прогнозирования солнечной активности, включая системы космического мониторинга. Также необходима разработка стандартов-норм радиационной безопасности в отношении дальних космических полетов.