Войти
03.04.2019
ТАСС

РАН может создать экспертную комиссию по радиационной безопасности космических полетов

100
0
0
Выход в открытый космос российских космонавтов. 3 февраля 2016
Выход в открытый космос российских космонавтов. 3 февраля 2016.
Источник изображения: © РИА Новости, Роскосмос

Основной задачей комиссии должна стать координация и экспертиза проектов, которые выполняются российскими организациями

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Экспертная комиссия по радиационной безопасности космических полетов может быть создана в рамках совета РАН по космосу. Об этом говорится в проекте решения совета.

"С целью более эффективного решения проблем в этой критически важной области исследований, имеющей важное значение для осуществления Федеральной космической программы России, Совет принимает решение о создании экспертной комиссии по радиационной безопасности космических полетов Совета РАН по космосу", - говорится в документе.

Основной задачей комиссии должна стать координация и экспертиза проектов, выполняющихся российскими организациями в этой области.

В проекте решения отмечается, что необходимо развивать методы прогнозирования солнечной активности, включая системы космического мониторинга. Также необходима разработка стандартов-норм радиационной безопасности в отношении дальних космических полетов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ЯО
Похожие новости
06.08.2018
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
17.04.2017
СМИ узнали о неудачном запуске КНДР новой ракеты
26.10.2016
Холодная война 2.0: как Россия и Запад вновь обострили историческое противостояние (The Guardian, Великобритания)
13.10.2015
«Путин не понимает, во что он влез» ("Радио Свобода", США)
14.05.2015
Подлодки - на связи с Москвой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 02.04 13:23
  • 3
Турецкий лидер уже мечтает об С-500