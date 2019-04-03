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03.04.2019
Известия.ru

Появилось видео дуэли российских атомных подлодок на Камчатке

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

У берегов Камчатки российские атомные подлодки "Александр Невский" и "Рязань" сошлись в подводной дуэли. Соответствующую видеозапись во вторник, 2 апреля, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Битва состоялась в рамках учений по подводному бою. Как видно на кадрах, сперва на суднах зазвучала тревога, после чего экипажи приступили к боевым действиям.


"Экипаж подводного крейсера "Александр Невский" осуществил поиск подлодки противника, занял выгодную для стрельбы позицию и выполнил учебную торпедную атаку "неприятельской" субмарины", — рассказал журналистам телеканала "Звезда" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он отметил, что после стрельбы практическими торпедами "Александр Невский" осуществил послезалповое маневрирование. В свою очередь, экипаж крейсера "Рязань" выполнил контратаку и провел маневр уклонения от торпеды.

19 марта Военно-морской флот России показал видео, на которых запечатлен новый атомный ракетный крейсер типа "Борей".

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Проекты
Военные учения
ТОФ
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