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03.04.2019
Lenta.ru

Китай и Турция показали рельсотроны

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Источник изображения: lenta.ru

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) приступил к водным испытаниям рельсотрона — электромагнитной пушки, установленной на большом десантном корабле типа 072II (Yuting). Соответствующее видео опубликовал в Twitter пользователь OedoSoldier.


@OedoSoldier / Twitter


Как пишет Defence Blog, десантный корабль с рельсотроном замечен на испытаниях на реке Янцзы. Дальность оружия оценивается в 200 километров. Скорость снаряда рельсотрона составляет около 2,6 километра в секунду. Морские испытания должны завершиться в 2023 году. На вооружение пушку планируется принять в 2025 году.

Также издание обратило внимание на ролик из YouTube, где показано испытание рельсотрона ahi 209 Block II. Разработанная турецкой компанией Yeteknoloji A пушка, согласно Defence Blog, способна стрелять 35-миллиметровыми снарядами на расстояние 50 километров.

В августе 2018 года сообщалось, что российский танк Т-14 "Армата" или боевые машины нового поколения в перспективе могут получить рельсотрон, микроволновую пушку или лазерное оружие.

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Страны
Китай
Россия
Турция
Продукция
Армата
Проекты
Рельсотрон
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