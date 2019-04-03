Китай и Турция показали рельсотроны

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) приступил к водным испытаниям рельсотрона — электромагнитной пушки, установленной на большом десантном корабле типа 072II (Yuting). Соответствующее видео опубликовал в Twitter пользователь OedoSoldier.

@OedoSoldier / Twitter

Как пишет Defence Blog, десантный корабль с рельсотроном замечен на испытаниях на реке Янцзы. Дальность оружия оценивается в 200 километров. Скорость снаряда рельсотрона составляет около 2,6 километра в секунду. Морские испытания должны завершиться в 2023 году. На вооружение пушку планируется принять в 2025 году.

Также издание обратило внимание на ролик из YouTube, где показано испытание рельсотрона ahi 209 Block II. Разработанная турецкой компанией Yeteknoloji A пушка, согласно Defence Blog, способна стрелять 35-миллиметровыми снарядами на расстояние 50 километров.

В августе 2018 года сообщалось, что российский танк Т-14 "Армата" или боевые машины нового поколения в перспективе могут получить рельсотрон, микроволновую пушку или лазерное оружие.