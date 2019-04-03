Потомок легендарного "Града" впервые покажет себя в Бразилии

Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех впервые продемонстрирует на латиноамериканской площадке "ЛААД-2019" неуправляемый реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества для РСЗО "Торнадо-Г".

Снаряд, разработанный на базе НПО "Сплав", предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной и легкобронированной техники, командных пунктов и других целей. Дальность стрельбы снаряда составляет от 5 до 20 километров. Температурный диапазон боевого применения – от –50°С до +50°С. Боеприпас в два раза эффективнее, чем штатный снаряд РСЗО "Град".

"Торнадо-Г" – потомок легендарной системы "Град". Система может вести стрельбу с неподготовленной в топографическом отношении огневой позиции в автоматизированном режиме. Все это позволяет, при необходимости, быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить позицию", -отметил генеральный директор Концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Пакет направляющих боевой машины "Торнадо-Г" состоит из сорока пусковых труб. Система была разработана в калибре 122-мм, что позволяет использовать как многофункциональные реактивные снаряды "Торнадо-Г", так и штатные системы "Град", говорит ИА Оружие России.

В эскпозицию Техмаша вошла еще одна разработка "Сплава" - неуправляемая авиационная ракета нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью. Предназначена для поражения одиночных и групповых целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях. Ракета применяется из штатных блоков орудий Б8М-1 и Б8В20-А. Способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток.