России не хватает "альтернативщиков"

В 2019 году альтернативную гражданскую службу уже выбрали 15 молодых жителей Свердловской области.

Об этом заявил военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Лямина, с 2004 по 2018 год "альтернативку" выбрали лишь 66 человек. Комиссар признал, что в 2019 году такой способ службы предпочло больше свердловчан, чем обычно, но всё равно это капля в море. Ежегодно до четырех тысяч среднеуральцев становятся срочниками, поэтому число "альтернативщиков" не достигает и одного процента.

В этом году семь юношей пройдут альтернативную гражданскую службу на территории Свердловской области, ещё восемь - в соседних регионах. Призывники будут работать на Почте России и в сельских предприятиях Урала.

1 апреля по всей России стартовал весенний призыв в вооруженные силы. Со всей страны планируют призвать 135 тысяч жителей.

Альтернативную гражданскую службу вместо военной службы может выбрать каждый гражданин России, подлежащий призыву. Вместо получения воинской специальности "альтернативщики" осуществляют обязательную трудовую деятельность. Срок службы больший, нежели в случае военной службы - 18 месяцев.